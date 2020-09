Napoli: Polizia municipale sequestra oltre 2mila articoli privi di marchio Ce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della unità operativa Tutela emergenze sociali e minori hanno sequestrato 800 prodotti di fabbricazione cinese consistenti in zaini, cartelle, astucci, materiale scolastico vario e giocattoli destinati all' uso da parte dei minori, tutti potenzialmente nocivi e non rispondenti alle vigenti normative. I controlli sono stati effettuati negli esercizi commerciali nella Zona Industriale e nel quartiere San Carlo Arena. La merce sequestrata è risultata priva dei requisiti di sicurezza e potenzialmente fabbricata con sostanze pericolose per la salute, come previsto dal D. Lgs. 54/2011. Durante le attività di controllo, un esercizio commerciale è risultato sprovvisto di autorizzazione amministrativa per il commercio al dettaglio, pertanto è stata applicata un'ulteriore sanzione per la violazione alla Legge Regionale n. 7/2020. (Ren)