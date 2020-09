Torino: il 13 settembre concerto per ricordare Ezio Bosso nel giorno del suo compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maestro Ezio Bosso sarà ricordato nel giorno del suo compleanno, il 13 settembre 2020, con un concerto dal titolo "Playforezio" alle 21 presso l’Auditorium Raidi Torino. Promosso dalla Regione Piemonte grazie all’ideazione dall’Associazione Culturale "Apertis Verbis", la kermesse è patrocinata dalla Città di Torino, MIBACT, Media partnership di RAI e TGR Piemonte e dalla Consulta delle Persone in Difficoltà. Lo spettacolo prevede un repertorio classico, "Waves and Hopes" e "Festa" opere entrambe di Ezio Bosso e "Metamorphosen" di Richard Strauss. Usava la bacchetta per l’arte ma anche come antidoto contro il dolore degli uomini, hanno ricordato il presidente della Regione e l’assessore regionale alla Cultura citando le sue stesse parole in una delle ultime interviste. A Bosso – hanno aggiunto – il nostro riconoscimento per aver realizzato anche un video utilizzato ancora adesso per promuovere il Piemonte. L’assessore e il presidente hanno ringraziato infine l’Associazione "Apertis Verbis" per avere fatto da regista dell’operazione, ma anche i familiari e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo. (segue) (Rpi)