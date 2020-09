Napoli: prodotti non a norma all'ingrosso, sequestrate anche 4mila mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sequestrate dai carabinieri della Forestale migliaia di articoli non a norma in un negozio all'ingrosso in via Carlo di Tocco a Napoli. Tra gli oltre 3.600 articoli sequestrati anche 4mila mascherine Ffp2 prive di certificazione. Sono stati sequestrati anche costumi di Halloween, 1.500 giocattoli a forma di zucca, piatti, bicchieri, posate in plastica e cartone. Il gestore dell'attività, un 36enne di origine cinese, è stato denunciato per frode in commercio e sanzionato per 4.500 euro. (Ren)