Sud: Bianchi (Svimez), rilancio investimenti e coesione sociale funzionali a riduzione divario territoriale

- La stagnazione economica in Italia rappresenta una posizione patologica consolidatasi negli ultimi 20 anni, e che ben prima della pandemia si è manifestata con criticità che investono aree motrici del sistema che a loro volta scontano il ruolo marginale di aree del paese come il Mezzogiorno. Così Luca Bianchi, direttore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez), durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. “Il rilancio degli investimenti è una variabile in grado di riattivare un tasso di crescita che sia in linea con le altre aree del paese: in particolare, la coesione economica e sociale è un concesso che indirizza questi investimenti verso la riduzione dei divari territoriali soprattutto in materia di infrastrutture”, ha detto. (Rin)