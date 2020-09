Mostre: giovedì la fotografica "Tocchiamo Terra" inaugura la riapertura della Quadreria del Pio Monte della Misericordia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tocchiamo Terra" comprende due lavori, allestiti sulla Scala della Misericordia e nella Quadreria, e realizzati in tempi diversi e con tecniche differenti: uno in analogico e bianco e nero, l'altro in digitale a colori. Il primo, ospitato sulla Scala della Misericordia che accompagna il visitatore alla Quadreria, presenta undici scatti (dieci da 75cm x 50 cm ed una 100cm x140) tratti da una tradizione molto antica: l'estrazione della liquirizia. Il progetto, realizzato in Calabria per Amarelli, documenta in maniera del tutto originale il prelievo delle radici della pianta. Il secondo lavoro, esposto in Quadreria sul tavolo del Monumentale Palazzo, nel Salone delle Assemblee, è stato invece realizzato durante il lockdown. Ogni giorno e senza allontanarsi troppo dai quartieri confinanti con la sua casa (Tribunali, Duomo e Forcella), Ferrara è uscito per ritrarre attraverso la fotografia la vita di persone a lui più o meno note, anche solo di vista. È un reportage intimo che, si sofferma su tutte quelle immagini che per il fotografo restituiscono il senso forte della vita, che resiste a denti stretti, nonostante la pandemia. Ecco così fotografati commercianti, una vecchietta di 90 anni che esce solo per comprare il giornale, gente in strada, fedeli che seguono la messa al Pio Monte della Misericordia, appena è stato possibile celebrarla. Quattro opere uniche, formate da una lunga sequenza di foto continua poggiata sul tavolo (due sequenze da 30cm x 2m e due sequenze da 30cm x 1,20m che percorrono i bordi del tavolo). Una successione di immagini che scorre come la vita. Un'esistenza che è stata ridimensionata da una parte dall'emergenza, ma insieme anche amplificata, e che probabilmente ci ha riconnessi un po' di più a noi stessi e alla Terra. (segue) (Ren)