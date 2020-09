Spettacoli: "Condannati. I delitti della Storia" 12 e 13 settembre al Real Sito di Carditello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quercia e Casertano hanno spiegato le ragioni dietro allo spettacolo "Condannati. I delitti della Storia": "Questo nuovo lavoro parte da una riflessione sulla giustizia sommario. Abbiamo voluto interrogarci e interrogare la Storia su quanto valga la vita umana: quali sono i limiti oltre i quali un uomo non può spingersi? Per farlo abbiamo adottato punti di vista diversi, dando voce a chi come Giordano Bruno è stato già assolto e a chi, come la piccola Angelina Romano, non ha mai avuto voce. La pena di morte è una soluzione troppo estrema persino per una donna efferata come Giuditta Guastamacchia, dentro il cui cuore si celano motivazioni che hanno diritto di essere ascoltate e comprese. Poi c'è chi come Michele 'o pazz è stato ucciso per un ideale di cambiamento. Per quella rivoluzione a cui Napoli non era ancora pronta. Voci e nomi che ci restituiranno una visione della giustizia ricca di contraddizioni: al pubblico rimanderemo invece il giudizio su ciascuno di loro". (Ren)