Campania: assessore Fortini, ancora in attesa dei dati da Ufficio scolastico regionale

- "Ad oggi la Regione non è ancora a conoscenza del numero di insegnanti a rapporto tra docente e studente disabile. I sindacati parlano di 1 a 2 (un docente che dovrebbe seguire due studenti disabili), l'Ufficio scolastico regionale invece di 1 a 1 (un docente per uno studente disabile). Abbiamo chiesto i dati ufficiali all'Ufficio Scolastico ma non ci sono stati forniti". Lo ha detto Lucia Fortini, assessore all'Istruzione della Regione Campania a "Barba e capelli", trasmissione condotta da Corrado Gabriele e in onda su Radio Crc Targato Italia. "La situazione non è buona - ha proseguito Fortini - oggi mi risulta che solamente ad una scuola il Governo abbia consegnato i banchi e si parla di consegna non prima della metà di ottobre, tecnicamente un disastro - ha detto la Fortini - aprendo la scuola il 24 settembre abbiamo pensato di consentire a tutti i docenti di fare screening, abbiamo lanciato una piattaforma per far acquistare attraverso un voucher i termoscanner, molti docenti hanno paura in quanto i ragazzi possono essere portatori asintomatici del virus". (segue) (Ren)