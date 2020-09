Regionali: Di Scala (FI), sindaco Procida invita a non votare? Non degno della fascia tricolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Procida, che ieri ha invitato pubblicamente i suoi concittadini a non votare né per le elezioni regionali né per il referendum non è degno di vestire la fascia tricolore". Lo ha affermato la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala rinviando al comizio tenuto ieri dal primo cittadino Raimondo Ambrosino a Procida nel corso del quale, rivolgendosi in particolare alla popolazione anziana dell'isola ha invitato i cittadini a votare esclusivamente per le elezioni comunali. "Parliamo di un vero e proprio insulto alla democrazia, alla Costituzione che all'articolo 48 parla di 'dovere civico' - ha sottolineato Di Scala - È gravissimo che questo episodio veda triste protagonista un sindaco eletto", ha concluso. (Ren)