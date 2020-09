Piemonte: sanità, lunedì la riapertura dei primi ambulatori di odontoiatria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previsti il flussaggio quotidiano per almeno cinque/dieci minuti nonostante l’assenza di pazienti, interventi di bonifica ripetuti a cura dell’ingegneria critica subito prima della ripresa dell’attività, il ricorso a nuovi campionamenti microbiologici a cura della microbiologia e virologia in concomitanza alla riapertura una volta effettuati gli interventi di bonifica. Durante la discussione dedicata al question time è stata fornita risposta su: mancati inserimenti in convenzione nelle Rsa piemontesi; valutazione dei direttori generali delle Asl. Quali criteri?; trasporto pubblico locale – quali azioni ha intrapreso la Regione Piemonte per garantire il trasporto e la sicurezza degli studenti; evitare tagli al servizio di trasporto pubblico locale – quali azioni la Giunta intende mettere in atto per garantire un servizio efficiente; quali azioni ha intrapreso questa Giunta per il riavvio dell’importante collegamento ferroviario tra Asti e Alba; quale futuro per il servizio psichiatrico dell’ospedale Mauriziano, ora chiuso; riattivazione linee ferroviarie. (Rpi)