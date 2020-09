Sardegna: Oristano, ex terrorista Cesare Battisti annuncia sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo attualmente detenuto nel carcere di Oristano, ha iniziato uno sciopero della fame totale. Lo ha comunicato tramite una lettera inoltrata al suo legale, l'avvocato Davide Steccanella. “Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia", scrive Battisti che da oltre un anno si trova in isolamento diurno, provvedimento che contesta perché "di fatto del tutto illegittimo” (la pena dell'isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è stata scontata a giugno 2019). Battisti è stato estradato in Italia dalla Bolivia, paese in cui si era rifugiato dopo la fuga dal Brasile. Ad Oristano, nel cui carcere è rinchiuso dal gennaio 2019, sta scontando l'ergastolo per gli omicidi di Pierluigi Torregiani, Lino Sabbadin, Andrea Campagna e Antonio Santoro, commessi tra il 1978 e il 1979. (Rsc)