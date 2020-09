Tennis: De Priamo (Fd'I), Roma capitale sport sarebbe bello, ma Raggi disse no a olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che la nostra città torni ad ospitare un evento così importante come gli 'Internazionali di Tennis', ma ci vuole coraggio a dire che 'Roma si conferma Capitale dello Sport', come ha dichiarato stamane la sindaca. La Raggi con il 'no' alle olimpiadi ha la responsabilità di aver tenuto spento il sogno olimpico". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Una scelta che è in linea con il fallimento sulle politiche sportive della giunta 5 stelle in questi anni di consiliatura - aggiunge -. "L'impiantistica abbandonata, il pasticcio sulla realizzazione dello stadio della As Roma, la vicenda di Campo Testaccio ancora arenata con il Campidoglio che lascia in consegna la struttura al I Municipio, lo Stadio Flaminio che dopo anni di annunci grillini attende ancora una riqualificazione, la singolare assegnazione della piscina a Garbatella riconosciuta comunque a una società nonostante il Tar abbia dato ragione al ricorrente. Solo alcuni esempi per ricordare alla Raggi come lo sport a Roma, di base, dilettantistico e professionistico, sia stato completamente abbandonato dall'amministrazione Capitolina".(Com)