Mostre: giovedì la fotografica "Tocchiamo Terra" inaugura la riapertura della Quadreria del Pio Monte della Misericordia

- Inaugura il 10 settembre, alle ore 11.30, al Pio Monte della Misericordia di Napoli la mostra fotografica di Luciano Ferrara "Tocchiamo Terra", con cui la storica Istituzione di via dei Tribunali riapre al pubblico la Quadreria dopo quasi sei mesi di chiusura a causa dell'emergenza. Il progetto fotografico "Tocchiamo Terra" porta lo spettatore a riflettere su quanto l'emergenza sanitaria, che ha investito la popolazione globale, abbia lasciato un segno sul tessuto sociale. È la Terra che fa da guida allo spettatore sulla scala monumentale: le fotografie che documentano la lavorazione dei campi, sono sospese al soffitto, ma attaccate con catene, quasi a rappresentare il legame simbolico dell'uomo con la terra e per spezzare il senso di abbandono e solitudine che la pandemia aveva provocato. Esse rappresentano la tenacia dell'umanità di mantenere i piedi ben saldi sul suolo, affondando le mani nella terra umida alla ricerca delle radici di liquirizia da estirpare. Il fotografo Luciano Ferrara ha spiegato: "Da tempo ho un ottimo rapporto con il Pio Monte e ho avuto il piacere di contribuire con diversi progetti fotografici alla loro missione. Il Pio Monte prende tutta la sofferenza che c'è fuori e la porta dentro di sé, per poi farla uscire rigenerata. È un baluardo del quartiere, aiuta le persone, ha un contatto molto forte con il territorio. Questa mostra è solo il preludio ad una collaborazione che andrà avanti quest'anno. Sarò infatti tutor di alcuni giovani artisti e li seguirò nel loro percorso per un nuovo progetto che porterà avanti il Pio Monte nei prossimi mesi. Se qualcosa può essere utile, è giusto farla". (segue) (Ren)