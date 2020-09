Piemonte: accordo Regione-sindacati, sarà erogato per intero il bonus Covid per infermieri e operatori sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Sanità sottolinea che è stata pienamente recepita dal Ministero della Salute la linea interpretativa della Regione Piemonte e fatta propria dalla Commissione Salute nazionale, secondo cui è legittimo, per la Regione, mettere a disposizione del personale come bonus il doppio della cifra stanziata dallo Stato. L’accordo di oggi chiude una vicenda nella quale fin dall’inizio la Regione Piemonte era convinta di essere dalla parte della ragione: l’assessore rileva che ora l’essenziale è che tutte le somme promesse possano essere corrisposte ai lavoratori della sanità che sono stati fondamentali con il loro impegno e la loro dedizione nella prima fase dell’emergenza Covid 19. Rimane ancora da chiudere, invece, l’accordo con i Sindacati della Dirigenza (medici e dirigenti), che non avevano firmato l’intesa sulla ripartizione delle risorse aggiuntive. (Rpi)