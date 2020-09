Coronavirus: Cirielli (Fd'I), negli ospedali si rischia il caos, governo commissari De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I contagi in Campania stanno aumentando sempre di più e negli ospedali, come il Cardarelli di Napoli, regna già il caos con i ricoveri bloccati in ben otto reparti. Rinnovo l’appello al ministro Speranza e al premier Conte: commissarino subito De Luca che, ancora una volta, sta dimostrando la sua incapacità amministrativa e politica nel gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19”. Lo ha dichiarato, in una nota, il questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. “Al contrario di quanto va dicendo in giro il governatore - ha proseguito Cirielli - per tornaconto elettorale, la nostra regione non è pronta ad affrontare una nuova crisi sanitaria. Lo dimostra ciò che sta accadendo al Cardarelli che potrebbe verificarsi anche in altri ospedali campani. Ma anche la presenza dei Covid Center fantasma di Salerno e Caserta, costati milioni di euro ai cittadini, che sono ancora oggi inutilizzabili perché sarebbero privi di collaudo e su cui sta indagando la magistratura. La situazione in Campania, dunque, rischia di precipitare". "Per questo - ha concluso il questore - bisogna intervenire urgentemente, potenziando le strutture sanitarie pubbliche con nuovi posti letto e nuovo personale affinché siano in grado di eseguire i tamponi in tempi rapidi e di accogliere i pazienti più gravi affetti dal virus”. (Ren)