Regionali: Falasca e Senatore (+Europa), Salvini evoca fascismo, chi lo vota tradisce Napoli

- "Salvini fa un evento pubblico a Napoli, in Piazza Giacomo Matteotti? Bene, abbia però la decenza di chiamarla solo Piazza Giacomo Matteotti, in onore di un martire del fascismo". Così con una una nota congiunta di Pier Camillo Falasca e Alessandra Senatore, rispettivamente vice segretario nazionale e della vice presidente nazionale di +Europa, presente alle elezioni regionali in Campania con la lista "Più Campania in Europa". "Aggiungere invece 'Piazza delle Poste' - hanno proseguito - come ha fatto sul web presentando l'iniziativa significa solleticare gli istinti neofascisti, perché così veniva chiamata la piazza negli anni Settanta da chi si rifiutava di usare il nome di Matteotti. Salvini non è nuovo a provocazioni del genere, perché tenta di ingraziarsi il voto degli estremisti fascisti, oltre ovviamente a quello dei razzisti e dei sovranisti. I napoletani che oggi votano Salvini tradiscono due volte Napoli: prima perché votano per chi ha sempre offeso il Mezzogiorno e la sua capitale, ora perché voltano le pagine alla tradizione antifascista della città", hanno concluso.(Ren)