Regionali: Crimi, Ciarambino per restituire dignità a Campania abbandonata da chi si ricandida per darle colpo di grazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, questa mattina era a Napoli con la candidata M5s alla presidenza della regione Campania, Valeria Ciarambino. "Insieme - racconta su Facebook - abbiamo presentato il programma elettorale del Movimento cinque stelle per la regione Campania. Un programma coraggioso e lungimirante, con idee chiare e proposte concrete, che mette al centro il lavoro quale strumento di riscatto sociale. E poi la sanità pubblica, la legalità, la tutela dell'ambiente di una terra tanto meravigliosa quanto svilita e martoriata. E ancora, l'innovazione e la valorizzazione delle eccellenze locali". Per Crimi Ciarambino "è la persona giusta" per "ricostruire sulle macerie, per ridare dignità ad una comunità abbandonata da quelle stesse persone che oggi si ricandidano per darle il colpo di grazia". (Rin)