Piemonte: sanità, lunedì la riapertura dei primi ambulatori di odontoiatria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, con la direzione generale dell’Asl Città di Torino, sta provvedendo a ripristinare i locali per le cure odontoiatriche pubbliche negli ospedali e, nello specifico, presso la Casa della Salute valdese di Torino con interventi di sanificazione delle apparecchiature. Se tutti gli accertamenti previsti per garantire l’apertura in sicurezza saranno rispettati e avranno dato esito favorevole, è prevista lunedì 14 settembre l’apertura delle sedi ambulatoriali di corso Corsica e Toscana, via Monginevro. del Ridotto e Cavezzale mentre nelle settimane successive apriranno quelle di via Pacchiotti e Pellico, al Valdese appunto. A sollecitare l’assessore sull’argomento, il capogruppo dei Moderati che ha chiesto la ripresa delle cure odontoiatriche ancora sospese a differenza di altri centri regionali che operano a pieno ritmo da diverse settimane. È una disciplina ad altissimo rischio, ha chiarito l’assessore, che richiede dei focus sulla sicurezza degli operatori e dei pazienti molto più attenti rispetto ad altre discipline. Per la ripartenza dell’attività odontoiatrica territoriale si rende indispensabile l’adozione di misure che tengano conto delle linee guida predisposte dal servizio prevenzione rischio infettivo aziendale, redatto secondo le ultime linee d’indirizzo dettate dalle associazioni nazionali di odontoiatria. (segue) (Rpi)