Migranti: Lamorgese a Trieste per incontro su gestione del fenomeno migratorio in Friuli Venezia Giulia

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è oggi a Trieste, in prefettura, per un incontro con i prefetti, i sindaci e il presidente della regione sulla gestione del fenomeno migratorio nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Al centro dei colloqui l'ingresso irregolare dei migranti dalla frontiera slovena, tenuto conto delle difficoltà organizzative legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. All'incontro partecipano il presidente della regione Massimiliano Fedriga, i prefetti delle province, i sindaci dei comuni capoluogo e di quelli più interessati dalla presenza di migranti, i vertici provinciali delle Forze di polizia e i rappresentanti dell'autorità giudiziaria, anche minorile. Il ministro Lamorgese è accompagnato dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi, e dal capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Michele di Bari.(Com)