Napoli: al via servizio di sharing monopattini elettrici della Helbiz

- Da oggi a Napoli i monopattini elettrici di Helbiz sono a disposizione dei cittadini napoletani e dei turisti per spostarsi fra le vie del centro città. Oggi nel cortile di Palazzo san Giacomo è avvenuta la presentazione del servizio di sharing delle 900 unità a due ruote che verranno progressivamente collocate nei punti nevralgici della città: Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Chiaia, Mergellina, Pallonetto Santa Lucia, Borgo Orefici, in virtù del bando della durata di due anni indetto dal Comune di Napoli per gli operatori che offrono servizi di mobilità elettrica appunto in sharing. I mezzi potranno circolare all'interno di un'area di circa 3 km quadrati con sosta libera (eccezion fatta per alcune aree vincolate) e circolazione consentita al pari delle biciclette. Erano presenti alla presentazione il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore Alessandra Clemente, con delega alla Mobilità sostenibile, e i rappresentanti di Helbiz e Telepass Giovanni Borrelli e Gabriele Benedetto. A margine della presentazione il primo cittadino e l'assessore alla Mobilità sostenibile hanno dichiarato: "Parte anche a Napoli il servizio di sharing monopattini, servizio che abbiamo voluto fortemente e che abbiamo realizzato attraverso una manifestazione di interesse. Il servizio fornito da Helbiz prevede l'impiego di un totale di 900 monopattini che sarà gradualmente implementato nei prossimi giorni soprattutto a vantaggio anche di altri quartieri della città. Un servizio alla città, facile, efficiente e rispettoso delle regole del distanziamento fisico imposto dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Si promuove così una ulteriore modalità di spostamento sostenibile per i cittadini napoletani e rispettosa dell'ambiente". (segue) (Ren)