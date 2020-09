© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle ore 12 a Napoli in piazza Carità (angolo via Mario Morgantini), si terrà una conferenza stampa della famiglia di Ugo Russo. La famiglia chiede "verità dopo che a circa sei mesi dall'effettuazione dell'autopsia sul corpo di Ugo, ucciso la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo 2020, non esiste incredibilmente neppure un risultato ufficiale della stessa". (Ren)