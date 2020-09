Salerno: Polichetti (Fials), subito un potenziamento dei Piani di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tragedie come quella che si è consumata a Roccapiemonte ci fanno aprire gli occhi. Occorre un impegno ancora maggiore sui Piani di Zona e i servizi alle famiglie in difficoltà". Lo ha affermato Mario Polichetti, ginecologo dell'ospedale Ruggi di Salerno e sindacalista Fials, che è intervenuto sul caso della neonata ritrovata senza vita in una siepe in un condominio di Roccapiemonte. "Di fronte a tragedie di questo tipo si rimane senza parole - ha proseguito Polichetti - ma allo stesso tempo come medico mi sento di lanciare un appello alle istituzioni affinché si mettano al centro le esigenze delle famiglie bisognose. Da questo punto di vista la priorità è un potenziamento dei Piani di zona: le risorse ci sono ma spesso vengono sprecate in consulenze e altre spese non di prima necessità. Mi riferisco in questo caso all'ambito S1, che comprende la stessa Roccapiemonte, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Castel San Giorgio. Chiedo ai sindaci di sedersi intorno a un tavolo per migliorare l'efficacia di uno strumento che può essere fondamentale per l'assistenza sul territorio e il monitoraggio delle situazioni più delicate", ha concluso il sindacalista. (Ren)