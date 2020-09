Campania: assessore Fortini, ancora in attesa dei dati da Ufficio scolastico regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vogliamo che si ritorni a scuola nel modo più sicuro possibile - ha continuato l'assessore - nel frattempo attendiamo un intervento massiccio da parte del Governo. L'assenza di banchi, le cattedre scoperte sono criticità che dovrebbero essere corrette, lo abbiamo detto più volte al ministro Azzolina. Assurdo che ad oggi, nonostante svariate richieste, non abbiamo ancora i dati ufficiali da parte dell'Ufficio scolastico regionale, abbiamo fatto incontri che nono sono stati mai risolutivi. Il presidente De Luca ha chiesto di avere dati ma non ci sono stati forniti. Siamo a conoscenza della mancanza di aule per circa 20 mila studenti, ma queste informazioni le abbiamo ricevute dalla Protezione civile", ha concluso l'assessore. (Ren)