Campania: Nappi (Lega), De Luca bugiardo seriale (2)

- "La Procura ha impiegato 3 anni e credo sia difficile un'archiviazione - ha aggiunto l'esponente della Lega - È stato modificato il regolamento della struttura del presidente della regione per dare gli incarichi a queste persone. Il 9 marzo 2016 fu cambiato il regolamento e il 10 marzo, combinazione, arriva la nomina per questi signori. De Luca dice che risparmia ma non è così, questo è un modo per sperperare il denaro". Sulle accuse pubbliche del Governatore dalla sua pagina Facebook facendo intendere chiaramente di chi si tratta, Nappi definisce "bugiardo seriale" De Luca che "non può nemmeno pronunciare il mio nome, la differenza tra me e lui sta in questo". In conclusione l'ex assessore aggiunge: "ora è invischiato nell'ennesima vicenda giudiziaria, non è uno scoop giornalistico. La sua vita politica è costellata da scandali, gestioni clientelari e un meccanismo incompetente. La Campania è prima nei contagi perché non è in grado di gestire. Se fosse capace di sostenere le sue opinioni accetterebbe un confronto ma si sottrae sempre". (Ren)