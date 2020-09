Sud: Bianchi (Svimez), nel 2021 crescita del Mezzogiorno più che dimezzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez) sull’economia italiana nel 2021, che tuttavia non tengono conto delle risorse del Recovery fund, evidenziato per il Mezzogiorno una crescita attesa largamente inferiore rispetto ad altre aree del paese. Così Luca Bianchi, direttore dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez), durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. “Per il 2021 stimiamo per il Mezzogiorno una crescita più che dimezzata, e il recupero di solamente un quarto del Pil perso nel corso dell’anno corrente”, ha detto. (Rin)