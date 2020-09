Mostre: giovedì la fotografica "Tocchiamo Terra" inaugura la riapertura della Quadreria del Pio Monte della Misericordia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Pasca di Magliano, soprintendente del Pio Monte della Misericordia, ha affermato: "Siamo molto felici di aprire al pubblico nuovamente la Quadreria che per noi è un luogo storico e di grande rilevanza artistica. Riteniamo che sia importante riaprirla anche per la nostra città, che finalmente potrà ammirare di nuovo i capolavori che conserva. La vocazione del Pio Monte è sempre stata di instaurare un dialogo con il territorio, sia con opere caritatevoli, sia facendo sentire la nostra presenza. Con la mostra di Luciano Ferrara, con cui collaboriamo da lunga data, abbiamo un'occasione in più per aprire un luogo prezioso per il Pio Monte, sempre pronto ad accogliere chiunque bussi alla nostra porta". L'inaugurazione della mostra "Tocchiamo Terra" coincide con la riapertura della Quadreria, conosciuta anche come "Pinacoteca" e dove nel grande Salone delle Assemblee, due volte l'anno, si tiene l'Assemblea Generale degli Associati, che si riuniscono per eleggere i nuovi Governatori, ascoltare la relazione sulle attività benefiche svolte, approvare i bilanci. Qui sono esposte, tra le tante, importanti opere di Francesco De Mura, di Massimo Stanzione e Mattia Preti, i grandi ritratti equestri della famiglia di Tocco, l'Autoritratto di Luca Giordano, il dittico tardo quattrocentesco e la Pietà di Andrea Vaccaro. (Ren)