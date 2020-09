Piemonte: accordo Regione-sindacati, sarà erogato per intero il bonus Covid per infermieri e operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte e le rappresentanze sindacali hanno chiuso oggi l’accordo sul bonus Covid per il personale sanitario (infermieri, operatori sociosanitari) impegnato nell’emergenza coronavirus covid-19 in Piemonte, assegnando l'intera somma del premio, dopo che gli iniziali rilievi del Ministero dell’Economia e Finanze avevano di fatto impedito al Piemonte e alle altre Regioni di procedere con il riconoscimento in busta paga del pagamento. Dopo l’accordo raggiunto il 30 luglio, che prevedeva il via libera al pagamento dei primi due terzi del bonus nella busta paga di settembre, con l’accordo di oggi sarà erogata l’intera somma, che, nel caso del Comparto, vale 41 milioni di euro (complessivamente, compresi i fondi per la Dirigenza, si arriva a 55 milioni). (segue) (Rpi)