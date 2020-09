Università: al via a Nola corso in Economia e Management della Parthenope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno ufficialmente il 14 settembre a Nola le lezioni del nuovo Corso di Studio in Economia e Management. L'Università Parthenope torna così nel territorio nolano, dopo lo stop dei corsi durato alcuni anni. Lezioni in presenza per le numerose matricole che già si sono iscritte al corso e frequenteranno presso la sala polifunzionale Ottaviano Augusto (nella quale è già anche attivo un punto informativo) e presso l'Auditorium del Rione Gescal, sedi offerte dall'amministrazione comunale in attesa che si completino i lavori della sede definitiva che sarà nei pressi dell'ospedale. Il prorettore alla Didattica dell'Ateneo, Antonio Garofalo ha dato grande impulso alla realizzazione del corso: "Torniamo a Nola con un corso mirato alle esigenze del territorio, poiché in quest'area insiste una importante realtà economica ed industriale. Questo però è solo il primo passo, in futuro contiamo di ampliare l'offerta formativa per offrire ai giovani ulteriori possibilità di scelta ed alla Campania l'opportunità di non perdere studenti bravi e preparati che oggi, spesso, si trasferiscono al nord del Paese", ha concluso il prorettore. (Ren)