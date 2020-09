Coronavirus: Ordine medici Milano, Covid è da considerarsi infortunio, sanitari devono essere indennizzati da assicurazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Ordine meneghino” osserva Giuseppe Deleo, Medico-Legale e Consigliere dell’Ordine ambrosiano, “non pretende di schierarsi apertamente nella disputa dottrinaria: questo spetta alle Associazioni Scientifiche e/o Sindacali, ma vuole sottolineare alcuni elementi di dirimente importanza, a suffragio dell'indennizzabilità: da un lato il fatto che sia stato giuridicamente riconosciuto che quando contratti e clausole delle polizze assicurative risultano troppo complessi e articolati, vanno reinterpretati in favore della parte che può essere definita “più debole” ovvero nel caso specifico l'assicurato”. “Dall’altro”, aggiunge Rossi, “invitiamo le Compagnie ad occupare con responsabilità il loro ruolo centrale all'interno del tessuto sociale ed economico nazionale, proprio in un momento così difficile per il Paese in generale e, nello specifico, per chi è stato colpito dalle conseguenze di tale virus. Per tutte queste ragioni e per garantire le opportune tutele richiamiamo l'attenzione dei Ministeri e di ANIA auspicandone un rapido intervento affinché invitino le Compagnie ad indennizzare senza remore tali sinistri”. (Com)