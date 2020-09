Sardegna: presidente Solinas, World Padel Tour occasione per promuovere isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in Italia, i più grandi campioni del padel si sfideranno dal 6 al 13 settembre in uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura di Cagliari: il Bastione di Saint Remy. Uno scenario unico in cui gli spettatori potranno ammirare i professionisti della disciplina impegnati nel World Padel Tour-Sardegna Open 2020: un evento su cui la Regione punta per promuovere l’isola a livello internazionale. Ne è convinto il presidente della Regione, che questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione ha sottolineato che "promuovere la nostra isola attraverso lo sport e i valori positivi che esso incarna è una scelta che intendiamo sostenere, in particolare, quando ciò avviene attraverso manifestazioni di indiscusso e riconosciuto prestigio internazionale come il World Padel Tour". Il contesto nel quale avviene questa manifestazione, ha continuato Solinas, è “sicuramente differente dalla normalità alla quale eravamo abituati, e proprio per questo desideriamo trasmettere, attraverso questo evento unico nel panorama nazionale, un segnale di speranza e ottimismo che si associa alla straordinaria energia che è indissolubilmente legata al padel: siamo certi che questo può servire a dare un impulso nuovo e originale al turismo in Sardegna". Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore al Turismo, Gianni Chessa. “Questo appuntamento rappresenta per la Regione un evento importante sul quale investire per dare smalto all'immagine turistica dell'isola: il Sardegna Open è uno degli eventi della stagione estiva 2020 promossi dalla Regione per rilanciare sul mercato internazionale l'immagine di ‘Isola Sicura’ e per diffondere la forza e positività del nostro messaggio di accoglienza e ospitalità in piena sicurezza”, ha detto.(Rsc)