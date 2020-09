Regionali: Centro democratico Campania presenta suo programma elettorale con incontri online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cosa fare per aumentare la sensazione di sicurezza dei cittadini, per inserire i giovani nel mondo del lavoro, per migliorare il piano regionale dei trasporti, o per tutelare l’ambiente? In vista delle elezioni regionali, tra due settimane, il Centro democratico Campania con De Luca presidente ha stilato un suo programma che sarà diffuso sulle pagine social del partito sotto forma di incontri online con esperti dei vari temi. Da questo pomeriggio, per otto puntate studiosi,tecnici, rappresentanti sindacali, ricercatori, professori universitari e dirigenti scolastici presenteranno il risultato dei tavoli tecnici su diverse tematiche sociali, lavorative, economiche e ambientali inserite nel programma elettorale. L’obiettivo, hanno fatto sapere dal Centro democratico, è contribuire alle esigenze delle diverse realtà territoriali di cui potrebbe tener conto il presidente eletto nella stesura delle linee programmatiche del suo governo per i prossimi cinque anni. Il primo tema affrontato è quello della Legalità che sarà aperto dal segretario regionale Raimondo Pasquino(Ren)