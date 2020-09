Regionali: Ciarambino e Crimi presentano programma M5s al Circolo Rari Nantes di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 8 settembre, alle ore 11.30, al Circolo Rari Nantes, in via Scogliera Santa Lucia a Napoli, la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino presenterà il programma elettorale in vista dell'appuntamento con le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Sarà presente il Viceministro agli Interni e capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi. Prevista la partecipazione dei candidati M5S al Consiglio regionale della Campania.(Ren)