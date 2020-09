Abruzzo: Consiglio regionale, giovedì convocata commissione di Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende lentamente l'attività degli organismi del Consiglio regionale abruzzese dopo la pausa feriale. La commissione di Vigilanza è stata convocata per giovedì 10 settembre, alle ore 10, presso l'Aula consiliare "Sandro Spagnoli" del palazzo dell'Emiciclo, con il seguente ordine del giorno: incongruenze nelle delibere Asl 02 numero 608, 614, 615 e 659 riguardanti acquisizione Tac ospedale di Lanciano(Ch) e risonanza magnetica articolare per ospedale Covid Atessa (Ch); audizioni: Nicoletta Verì, Assessore regionale Salute; Thomas Schael, Direttore denerale Asl 2; Claudio D'Amario, direttore Dipartimento sanità Regione Abruzzo. Il secondo punto riguarda le problematiche del laboratorio analisi di Chieti. Anche per questo argomento sono previste audizioni: Nicoletta Verì, assessore regionale Salute; Thomas Schael, direttore generale Asl 2; Claudio D'Amario, direttore Dipartimento sanità Regione Abruzzo; Mario Frittelli, responsabile sindacato Usb.(Gru)