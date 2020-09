Molise: Università invita Elly Schiein per una giornata di studi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università degli Studi del Molise, ente pubblico di ricerca e formazione, "non si identifica nelle posizioni politiche o nelle opinioni dei singoli docenti. Garantisce a tutti la libertà di insegnamento, richiamando al rispetto dei valori costituzionali e alla tenuta di atteggiamenti rispettosi della dignità umana e consoni alla deontologia del docente universitario". Nel condannare "ogni forma di discriminazione e di utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione - spiega in una nota la stessa Università - in considerazione della rilevanza di questi temi, si fa promotrice di una giornata di studi alla quale il Rettore, Luca Brunese, ha già invitato personalmente, dopo un cordiale colloquio telefonico, la dottoressa Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna". Nell'ateneo insegna il professor Marco Gervasoni, al centro delle polemiche dopo alcune parole nei confronti della vicepresidente Schlein.(Gru)