Cinema: a San Giovanni a Teduccio primo Festival italiano d’animazione per bambini e ragazzi (2)

- Il direttore artistico Luigi Iovane, già direttore di Imaginaria, ha dichiarato: "Sono particolarmente onorato e felice di poter dirigere la prima edizione di "Catch The Moon", un'esperienza unica nel suo genere non solo in Campania ma in tutta Italia. Le opere che presenteremo in concorso a Napoli arrivano da ogni parte del mondo e saranno proiettate tutte in lingua originale con sottotitoli in italiano. Pur vivendo un momento difficile, sono sicuro che riusciremo a proporre non solo un programma di straordinaria qualità ma anche quelle attività promozionali tese ad avvicinare il pubblico giovane a questa nobile arte grazie ai seminari, agli incontri con gli autori e i laboratori che si terranno durante il Festival". A poco più di un mese dall'apertura del bando sono già pervenute circa 300 candidature da più di 40 paesi. È possibile candidare il proprio film al Concorso di Catch the moon sul sito https://catchthemoon.it/candida-film/. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre giovedì 30 ottobre 2020. La partecipazione è completamente gratuita. (Ren)