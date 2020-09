Coronavirus: contagi al Cardarelli, movimento Davvero chiede tavolo di confronto con De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cardarelli in allarme per casi di Covid-19 registrati tra personale sanitario e pazienti: il movimento Davvero sostenibilità e diritti lancia l'allarme sul nosocomio più grande del Mezzogiorno e chiede al presidente della Regione Vincenzo De Luca che siano presi provvedimenti. "Già tanti focolai in almeno otto reparti dell'ospedale, il più grande Dea di secondo livello – hanno fatto sapere i vertici di Davvero – che hanno reso necessario il temporaneo blocco di nuove attività di ricovero con conseguente sanificazione dei locali e sorveglianza sanitaria per il personale venuto a contatto con i soggetti positivi. Urge un intervento immediato con l'adozione di protocolli internazionali, peraltro già esistenti, per creare percorsi alternativi destinati ai pazienti positivi sintomatici che si recano al Pronto Soccorso del Cardarelli, che garantiscano la sicurezza di quelli già ricoverati per altre patologie e la sicurezza degli operatori. Il movimento Davvero chiede un tavolo urgente di confronto in Regione per discutere sui provvedimenti da adottare e chiede a De Luca che vengano garantiti controlli su eventuali responsabilità dirigenziali", hanno concluso da Davvero. (Ren)