- "La scuola in Campania inizierà il 24 settembre". Lo ha fatto sapere il presidente della Regione Vincenzo De Luca, specificando di aver accolto la richiesta di Anci, associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola. Non sussisterebbero, secondo De Luca, le condizioni per aprire il 14. (Ren)