Salerno: mercoledì imprenditori e professionisti incontrano Stefano Caldoro

- Mercoledì 9 settembre a Salerno, in via Francesco Galloppo 15, alle ore 10, Cepi e Federcepicostruzioni incontreranno il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro per un confronto sui temi delle imprese e delle famiglie in Campania. Oltre all'on. Caldoro all'incontro "La nostra idea di Campania" interverranno il presidente della Confederazione europea delle piccole imprese, Rolando Marciano, e il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi.(Ren)