Piemonte: scuola, hot spot per tamponi rapidi agli studenti (2)

- “Ringraziando l’assessore Icardi per il lavoro svolto in questi mesi e per la disponibilità dimostrata per tutti i territori - ha aggiunto il consigliere della Lega Salvini Piemonte Mauro Fava - ho chiesto di inserire nella lista dei soggetti ad alto rischio di contagio tutti i conducenti e il personale viaggiante dei mezzi pubblici, visto che sono quotidianamente a contatto con migliaia di persone prive di alcun tracciamento. Sono convinto che l’assessorato prederà in considerazione questa mia proposta e provvederà a inserire nel piano di vaccinazione uno screening generale attraverso i tamponi, in modo da garantire il massimo standard di sicurezza per i lavoratori e per i passeggeri”. (Rpi)