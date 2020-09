Piemonte: Regione contro Appendino, nomadi allontanati da via Germagnano sparpagliati nel resto di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relazione fatta oggi dall’amministrazione comunale sulle operazioni di sgombero del campo nomadi di via Germagnano, con il suo puntuale elenco di tentativi fallimentari intrapresi in passato, ci pone perplessità non di poco conto sul futuro dell’area e della situazione ‘accampamenti’ nella città di Torino". E' quanto scrive, in una nota, l'assessorato alla sicurezza della Regione Piemonte. "La via che la giunta Appendino ha deciso di intraprendere, quella dell’assistenzialismo svincolato da obblighi pressanti e oggettivi, che si è concretizzato in incentivi per l’allontanamento volontario dall’area che variano tra i mille e i 400 euro, ha portato sì a un attuale superamento del campo di via Germagnano ma ha distribuito nel resto della città un discreto numero di ex occupanti che, dopo aver preso i soldi previsti per trovare una abitazione regolare o tornare nel proprio Paese di origine, hanno deciso di continuare a vivere nell’abusivismo - continua il comunicato - . Alcuni trasferendosi in piazza D’Armi, altri, di più, occupando terreni privati. Quello che ci chiediamo è se quanto accaduto, cioè numerose famiglie che dopo aver ottenuto il bonus hanno di non rispettare gli accordi, non fosse ipotizzabile visti i tanti esperimenti del passato che avevano portato al medesimo risultato. Come Regione continuiamo a sostenere che un confronto tra istituzioni avrebbe portato a soluzioni durature e più convincenti per tutta la popolazione e avrebbe garantito una collaborazione anche sul piano degli investimenti. Con la prossima legge regionale che regolamenterà gli insediamenti nomadi, comunque, contiamo di porre definitivamente fine all’abusivismo" (Rpi)