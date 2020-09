Cuneo: Bra-Cavallermaggiore, riparte il servizio di trasporto pubblico locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio delle sei coppie di bus sarà gestito in maniera adeguata alla richiesta, con rinforzi del servizio scolastico sia in andata che al ritorno. Le corse saranno effettuate dal lunedì al sabato feriale, ci saranno due corse al mattino sia da Bra sia da Cavallermaggiore, due a metà giornata per il rientro alla fine delle lezioni del mattino, uno nel tardo pomeriggio e uno alla sera, con orari compatibili con le coincidenze. Le linee guida del trasporto pubblico, emanate solo qualche giorno fa dal governo, non hanno consentito una programmazione tempestiva. La Regione Piemonte, con il supporto dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, ha comunque agito rapidamente per attivare un servizio puntuale che tranquillizza tutti coloro che in questi giorni hanno temuto una cancellazione del servizio. (Rpi)