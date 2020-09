Coronavirus: Ordine medici Milano, Covid è da considerarsi infortunio, sanitari devono essere indennizzati da assicurazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 va indennizzato dalle polizze private infortuni? Per l'Ordine dei Medici di Milano la risposta è univoca ed è affermativa. “Il principio normativo consolidato equipara la ‘causa virulenta’ alla ‘causa violenta’ propria dell'infortunio, come ha già riconosciuto anche l'Inail” precisa in una nota il Presidente Roberto Carlo Rossi, aggiungendo: “ora tocca tuttavia alle Compagnie assicurative sciogliere le riserve, anche se l'attesa è ormai eccessivamente lunga e sono troppi i casi di personale sanitario, che ha sofferto per il Covid-19, e attende i risarcimenti. Per questo motivo l'Ordine ha deciso di scrivere al ministro della Salute, Roberto Speranza, al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e all'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) affinché intervengano senza remore”. Quello delle conseguenze patite in seguito a patologie legate al Covid-19, è un tema su cui lo stesso Ordine è già precedentemente intervenuto sottolineando la necessità “di riconoscere un indennizzo per patologia - prosegue la nota - sia che essa sia stata menomativa sia che sia stata addirittura letale, per tutti i sanitari, di qualsiasi estrazione. Oggi tuttavia trova nuovo slancio in relazione alle polizze private infortuni, oggetto di un dibattito dottrinario ampio e intenso ma controverso che riguarda oltre al personale sanitario anche moltissimi privati cittadini”. (segue) (Com)