- “Centomila posti di lavoro per la Campania", domani martedì 8 settembre alle ore 11 Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania, presenterà il piano. L'appuntamento è presso il Comitato elettorale, al Centro Direzionale di Napoli isola C2 scala B piano 3.(Ren)