Cinema: a San Giovanni a Teduccio primo Festival italiano d’animazione per bambini e ragazzi

- Partirà da San Giovanni a Teduccio a Napoli la prima edizione di "Catch the Moon - International Children & Youth Animated Film Festival", il primo festival italiano, e tra i pochissimi in Europa, dedicato al cinema d'animazione per bambini e ragazzi, nonché il primo festival di cinema d'animazione in Campania. Ad ospitare il Festival, dal 7 al 13 dicembre, sarà il cultural hub Art33, importante esperienza di innovazione sociale e culturale della periferia Est di Napoli e sede operativa dell'associazione Gioco, immagine e parole, che ha riqualificato l'edificio scolastico abbandonato e vandalizzato. "Catch the moon" è un progetto di formazione, promozione e diffusione del cinema d'animazione per bambini e ragazzi realizzato nell'ambito del bando "Cinema per la Scuola. Buone pratiche, rassegne e festival" promosso da MiurR e Mibact, organizzato dall'associazione Gioco, immagine e parole in partenariato con l'associazione Atalante, che cura già Imaginaria-Festival Internazionale del Cinema d'Animazione d'Autore, l'impresa sociale milanese Bepart, l'Istituto comprensivo 48° Madre Claudia Russo-F. Solimena e l'Istituto comprensivo 47° Sarria-Monti. Cuore del progetto è il Concorso internazionale per cortometraggi d'animazione dedicati ai bambini e ragazzi, con la formazione della Giuria Giovani in collaborazione con le scuole del territorio. Sarà presente anche una Giuria di Esperti di alto profilo e sarà istituito un Premio del Pubblico. Quattro le categorie premiate: "Best Animated Short Film", "Audience Award", "Best Animated Short Film for Kids", "Best Student Animated Short Film". Il Festival sarà arricchito da workshop di cinema d'animazione per ragazzi e docenti, incontri con autori, performances di ombre cinesi e sand art e mostre dedicate al tema tra cui il Maua, Museo di Arte Urbana Aumentata. (segue) (Ren)