Campania: Patriarca (Forza Italia), fisco locale oppressivo, riformeremo sistema

- "Non possiamo più attendere: per salvare la nostra regione è arrivato il momento di riformare la fiscalità a livello locale". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, candidata, nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Napoli, al Consiglio regionale della Campania. "Un intervento - ha continuato la forzista - che non è più procrastinabile e che può essere portato avanti soltanto dal centrodestra, che ha nella propria cultura, nel proprio dna, nei valori e nel programma a cui si è sempre ispirato il presidente Silvio Berlusconi, fin dalla sua discesa in campo, una fiscalità equa e solidale. È necessario intervenire immediatamente per invertire la tendenza e aiutare le famiglie e le imprese: al riguardo basti pensare che l'addizionale Irpef, in Campania, negli ultimi anni, è aumentata del 60%. Una percentuale che attiva un circolo vizioso per l'economia. Una imposizione fiscale così aggressiva, infatti, erode gli stipendi, e di conseguenza riduce il potere d'acquisto delle famiglie, e fa crollare i consumi, e se non si consuma, inevitabilmente ne risentiranno le imprese. Che davanti a una minore richiesta di mercato, si troveranno costrette a ridimensionare le attività, e come prima cosa ridurranno l'occupazione impiegata. Come è facile comprendere, si tratta di una strada senza uscita, se non quella che porta all'ulteriore impoverimento delle famiglie, e al fallimento delle aziende". (segue) (Ren)