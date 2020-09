Campania: Patriarca (Forza Italia), fisco locale oppressivo, riformeremo sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A mio avviso - ha sottolineato Patriarca - ci sono dei punti irrinunciabili da portare avanti per la difesa dei campani dalla stretta fiscale, e per ripartire. In Consiglio regionale mi farò promotrice di una proposta che abbia l'obiettivo di bloccare i tributi regionali fino alla fine del 2020. Siamo fiduciosi che, arrivando il centrodestra liberale e democratico alla guida di Palazzo Santa Lucia, con il presidente Caldoro riusciremo a dare nuovo slancio alla nostra economia. C'è bisogno di investimenti, di recuperare la fiducia dei consumatori, e per questo, tra le mie idee c'è pure quella di tagliare del 50 per cento i tributi regionali per i primi sei mesi del 2021. Un ulteriore segnale di attenzione per le famiglie campane". La candidata azzurra poi si è soffermata sul progetto di congelare il pagamento del bollo auto per i prossimi dodici mesi. "L'auto è un bene di prima necessità, ormai. Non è assolutamente pensabile che il cittadino debba essere gravato anche da questo balzello in un momento di grave criticità economica come quella innescata dal lockdown. Durante la quale nessuna misura strutturale di aiuto concreto è stata messa in campo dal governatore De Luca; che ha anzi continuato ad agire con una gestione personalistica, finalizzata a mantenere il proprio sistema di potere, a tratti feudale. Nel solco di una politica autoreferenziale e monocratica, in cinque anni di governo, De Luca ha gettato praticamente alle ortiche più del 70 per cento dei fondi europei destinati alla Campania. Ciò sta a significare che si sono perse occasioni vitali per rilanciare l'impresa, il lavoro, i trasporti, la sanità, nella nostra regione. Nel 2015, a fine mandato, Caldoro aveva utilizzato ben 3 miliardi di euro messi a disposizione dall'Ue, De Luca durante la sua gestione, appena 600 milioni. E i risultati fallimentari del governatore uscente sono sotto gli occhi di tutti", ha concluso la candidata di Forza Italia. (Ren)