Campania: Aliberti, punire chi appicca incendi boschivi, ma serve prevenire

- "È incivile chi fa ciò. La nostra montagna, purtroppo, continua a essere vittima di chi merita dure punizioni. Serve ogni strumento possibile per individuare i responsabili di gesti che vanno assolutamente condannati. Questo fenomeno, come accade nella Valle-Irno Solofrana, non può diventare ordinarietà nei mesi più caldi dell'anno". Lo ha dichiarato Bruno Aliberti, candidato della lista Noi con Mastella in merito agli incendi che si sono verificati negli ultimi giorni a Montoro. Aliberti ha esortato le istituzioni a essere più incisive per quanto riguarda la prevenzione: "La manutenzione è fondamentale per evitare i roghi. Basti pensare al fogliame che deve essere sempre pulito e alle tante piccole azioni che spesso servono a salvaguardare interi ettari di vegetazione". Il medico di Montoro, quindi, si schiera al fianco degli operai idraulico-forestali. "Il loro lavoro andrebbe valorizzato. Spesso si ignora la manodopera, di chi senza far troppo rumore, salva la nostra natura. Serve dare garanzie a un comparto che non può essere a vita precario e per cui certamente vanno rivisti anche i compensi".(Ren)