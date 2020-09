Regionali: Saltalamacchia (Terra), basta con la politica degli amici degli amici, la Campania deve ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le indagini che riguardano Vincenzo De Luca rischiano di appiattire una campagna elettorale già di per sé arida di contenuti: noi di Terra ci siamo candidati anche per evitare che si ripeta identico lo stesso identico copione di scoop, smentite e dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano". Sono queste le parole dell'avvocato Luca Saltalamacchia, candidato presidente per la lista ambientalista "Terra" in Campania. "Noi – ha proseguito l’avvocato napoletano – vogliamo che si parli di energie rinnovabili, difesa del Creato, del rapporto Spes ancora secretato, di diritti ambientali. Il resto è la solita solfa che in Campania siamo costretti a sorbirci ogni tornata elettorale. Trovo però sconcertante che De Luca inviti la magistratura ad indagare sull’ex assessore al personale della Regione che, cito testualmente 'mentre era assessore si faceva dare incarichi per centinaia di migliaia di euro dall'azienda regionale dei trasporti Eav'. Perché De Luca ha aspettato cinque anni prima di diffondere queste notizie odiose di appropriazione indebita di fondi pubblici? E soprattutto, perché non ha denunciato alla magistratura eventuali reati? Evidentemente, questo modo di fare politica, questo spartirsi fondi pubblici come se fossero di proprietà dell’eletto di turno è sin troppo tollerato dalle forze politiche. Per noi no, tutto questo è inaccettabile. Chiediamo il voto ai cittadini e alle cittadine della Campania per portare le nostre battaglie dentro palazzo Santa Lucia, per fare le barricate contro chi crede che la politica sia sinonimo di spartizioni e clientele", ha concluso il candidato governatore della lista ambientalista. (Ren)