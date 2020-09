Internazionalizzazione: Tuccillo (commercialisti), sostegno alle imprese che investono all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo De Lise, presidente Ungdcec, ha sottolineato: "Approcciare e risolvere le problematiche aziendali, commerciali, fiscali e societarie delle imprese che investono all'estero è un obiettivo che la categoria si pone da tempo. Non è un caso che l'Unione giovani commercialisti abbia dato vita all'International Union of Young Accountants (Iuya), con la quale cerchiamo di guardare all'economia transnazionale e agli equilibri dei processi produttivi internazionali, di non lasciare soli gli imprenditori che puntano sui mercati in via di sviluppo ed anzi metterli a contatto con coloro che quest'esperienza l'hanno già affrontata". Per Giovanni Parente, numero uno della Aicec, "i commercialisti rappresentano un anello di congiunzione tra gli interventi normativi e l'attuazione degli stessi e, dunque, quel valore aggiunto per una corretta attuazione e successo delle misure di agevolazione. Ci sentiamo partner privilegiati degli Enti pubblici in molte materie, fiscale, contabile e da qualche anno anche di internazionalizzazione della produzione. Per questo è importante dare segnali di vicinanza a tutti coloro, e sono tanti, che operano all'estero". Al focus interverrà anche Giuseppe Buompane, vicepresidente della commissione Bilancio della Camera dei Deputati: "L'internazionalizzazione rappresenta un punto fondamentale dell'Agenda di Governo e, soprattutto, per il Sud può essere volano per l'ingresso sui mercati esteri per le piccole imprese e le eccellenze agroalimentari dei nostri territori, non solo di prodotto ma dell'intera filiera". (segue) (Ren)