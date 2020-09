Internazionalizzazione: Tuccillo (commercialisti), sostegno alle imprese che investono all'estero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Corbello, strategic partner Dubai Fdi, ha rimarcato inoltre come "competere sui mercati Internazionali con e-commerce, export tradizionale o apertura di sedi all'estero rappresenta ormai una scelta obbligata, anche per le imprese di piccole dimensioni. Il ruolo dei commercialisti in tale processo è fondamentale non solo nella fase della consulenza alle imprese ma anche per lo svolgimento di ruoli come quello del temporary export manager o digital export manager previsti dalle normative vigenti in materia di sostegno alle imprese, laddove le competenze aziendalistiche, giuridiche ed economiche dei dottori commercialisti possono costituire l'elemento vincente dei processi di internazionalizzazione delle micro e Pmi. Ma anche noi professionisti non dobbiamo farci trovare impreparati e, dunque, ben vengano percorsi di specializzazione professionale che caratterizzino i colleghi che su tale attività di consulenza vogliano investire nell'immediato futuro". (Ren)