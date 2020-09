Sardegna: assessore regionale alla Sanità ai diabetici, presto microinfusori più moderni e riattivazione Consulta regionale diabetologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fornitura di microinfusori con tecnologie più adeguate e la riattivazione della Consulta regionale della diabetologia sono stati i temi affrontati dall'assessore regionale sardo alla Sanità Mario Nieddu e dalle associazioni dei pazienti diabetici rappresentate dalla Federazione rete sarda diabete, con il suo presidente, Riccardo Trentin, e il coordinamento delle associazioni dei diabetici della Sardegna, con il presidente Antonio Cabras e il vicepresidente Stefano Garau. "Ho voluto dare precise rassicurazioni - ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas -, in particolare su due aspetti. Il primo riguarda la fornitura dei dispositivi. Per i microinfusori abbiamo individuato dei percorsi che, se le circostanze dovessero richiederlo, consentiranno ai pazienti di ricevere la tecnologia più adeguate alle loro necessità, eventualmente superando le limitazioni della gara col Piemonte, attualmente in vigore". Quanto alla Consulta regionale della diabetologia, Nieddu ha assicurato che "riattiveremo al più presto uno strumento importante per il confronto e la condivisione. Tanti i temi da affrontare, dai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, ai registri di patologia, alla rete diabetologia e le cure sul territorio. Obiettivo comune sarà quello di migliorare l'assistenza e la qualità della vita dei tanti pazienti diabetici di ogni età che vivono nel nostro territorio". (Rsc)